Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach/ Ettlingen: Organisierter Callcenter-Betrug - Festnahme von zwei Tatverdächtigen

München/ Freiburg (ots)

Am Freitag, 21.10.2022, gelang im Laufe des Tages die Festnahme von zwei Tatverdächtigen im Bereich des organisierten Callcenter-Betrugs. Die zwei Männer, ein 23-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in Deutschland konnten nach umfangreichen Ermittlungen identifiziert werden. Die beiden Tatverdächtigen hatten im Zeitraum von zwei Monaten mehrere ältere Personen dazu gebracht, ihnen Bargeld und Wertgegenstände auszuhändigen.

Die Tatverdächtigen hatten die Seniorinnen, zunächst eine 93-Jährige und eine 89-Jährige, jeweils mit Wohnsitz in München telefonisch kontaktiert und sich als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Richter ausgegeben. Sie schilderten jeweils, dass ein nahes Familienmitglied, hier die Enkelin oder der Sohn, einen Verkehrsunfall verursacht hätten und eine andere Person dadurch schwer oder sogar tödlich verletzt wurde. Um die Untersuchungshaft der Enkelin oder des Sohnes abzuwenden sei nun die Zahlung einer hohen Kaution erforderlich. Durch den Schock der Nachricht und eine perfide Gesprächsführung erlangten die Tatverdächtigen schließlich Glaubwürdigkeit bei den beiden Seniorinnen, die ihnen daraufhin Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro übergaben.

Eine dritte Seniorin, eine 81-Jährige, an die die Tatverdächtigen mit einem gleichartigen Schockanruf herantraten, erkannte den Betrugsversuch jedoch und führte die Polizei schließlich auf die Spur der Tatverdächtigen. Dazu ergaben sich Hinweise auf weitere gleichartige versuchte Taten in Baden-Württemberg.

Durch die Ermittlungen wurde dazu eine weitere Tat in München im gleichen Tatzeitraum bekannt. Hier war eine 58-Jährige mit Wohnsitz in München durch einen gleichartigen Schockanruf so unter Druck gesetzt worden, dass auch sie Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von mehreren zehntausend Euro an die Tatverdächtigen übergab.

Der 23-Jährige konnte in der Folge auf frischer Tat in Zusammenarbeit der AG Phänomene des Polizeipräsidiums München und der EG Anruf der Kriminalpolizeidirektion Freiburg festgenommen werden. Der 43-jährige Tatverdächtige befand sich bei seiner Festnahme bereits auf dem Weg ins Ausland und wurde durch Beamte des Polizeipräsidiums München festgenommen. Beide Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen in den vorliegenden Fällen führt die AG Phänomene.

ak

