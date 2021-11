Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Raub mit Schreckschusswaffe in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 02.11.2021 um 20:35 Uhr ereignete sich im Reitbahnviertel in Neubrandenburg ein schwerer Raub. Der 31-jährige Tatverdächtige suchte gemeinsam mit seiner 21-jährigen Freundin seine Ex-Lebensgefährtin auf. Die 21-jährige Geschädigte wurde unter einem Vorwand aus ihrer Wohnung gelockt. Auf einem Parkplatz vor der Wohnung forderte der Tatverdächtige unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe das Handy der Geschädigten. Nachdem der 31-jährige das Handy an sich nahm, flüchtete er mit seiner Freundin mit einem Pkw vom Tatort.

An der Wohnanschrift des Tatverdächtigen konnten die beiden geflüchteten Personen durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde die Tatwaffe aufgefunden und sichergestellt. Weiterhin befanden sich im Pkw des 31-Jährigen gestohlen gemeldete Kennzeichentafeln. Diese wurden sichergestellt. Bei der Wohnungsdurchsuchung des Tatverdächtigen wurden zwei weitere Schreckschusswaffen aufgefunden. Diese wurden zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten ebenfalls sichergestellt. Das geraubte Handy konnte durch die Beamten vor Ort nicht aufgefunden werden.

Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Die Polizei ermittelt nun gegen den 31-jährige Tatverdächtigen und seine 21-jährige Freundin wegen schweren Raubes. Weiterhin muss sich der 31-jährige Deutsche wegen Kennzeichendiebstahl verantworten.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

