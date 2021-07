Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten haben richtigen Riecher - Festnahme am Essener Hauptbahnhof

Essen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18. Juli kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 26-Jährigen und bewiesen damit den richtigen "Riecher". Die eingesetzten Beamten wurden auf den Deutschen aufmerksam und stellten neben einer geringen Menge Betäubungsmittel eine Fahndungsnotierung fest.

Gegen 00:30 Uhr unterzogen die Polizisten den jungen Mann einer Kontrolle. Nach anfänglichem Leugnen gab der Polizeibekannte zu, dass er in Besitz einer geringen Menge Betäubungsmittel sei. Daraufhin verbrachten die Beamten den Mann in die Räumlichkeiten der Bundespolizei. Hierbei wurde in der Hosentasche sowie in der Umhängetasche diverse Betäubungsmittel aufgefunden, welche durch die Beamten sichergestellt wurden.

Eine fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Essen. Das Amtsgericht Essen hatte gegen den Essener Untersuchungshaft angeordnet, da der Mann im Juni der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben war. Dem Deutschen wird vorgeworfen im September 2020 mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben. Nach seiner Festnahme wurde der 26-Jährige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln. *RO

