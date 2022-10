Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March/ Freiburg-Rieselfeld: Ermittlungserfolg gegen Rauschgifthandel - Polizei stellt eine Plantage und mehrere Kilogramm Marihuana sicher

Landkreis Breisgau Hochschwarzwald/ Stadtkreis Freiburg (ots)

Gleich zwei voneinander unabhängige Ermittlungserfolge gegen die Rauschgiftkriminalität konnte die Polizei zuletzt verzeichnen.

Bereits am 10.10.2022 hat die Kriminalpolizei Freiburg in March die Wohnung eines 25-jährigen Tatverdächtigen durchsucht. Der Mann soll laut bisherigen Erkenntnissen regelmäßig Drogen ins Ausland verkauft haben. Die Kriminalpolizei konnte in der Wohnung Marihuana-Pflanzen, konsumfertiges Marihuana im Kilo-Bereich, geringe Mengen an Bargeld, Waffen sowie weitere Beweismittel sicherstellen.

Am Dienstag, 18.10.2022, wurde ein 42-jähriger Tatverdächtiger im Freiburger Stadtteil Rieselfeld von der Kriminalpolizei Freiburg vorläufig festgenommen. Der Mann steht in Verdacht, mit größeren Mengen Rauschgift gehandelt zu haben. Bei einer Durchsuchung konnten mehrere Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Der Tatverdächtige, der in der Vergangenheit bereits durch einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten war, wurde beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, welches auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg die Untersuchungshaft anordnete.

Beiden Drogenfunden waren umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei vorausgegangen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell