Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Massenschlägerei in der Diskothek "Vibes-Club" in Merzig

Merzig (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 22.10.2022 gegen 05:00 Uhr, musste die Polizei zwei mal zu einer Diskothek in Merzig in der Straße Saarwiesenring ausrücken. Gemeldet wurden Massenschlägereien zwischen größeren Personengruppen. Die Polizeikräfte aus Merzig und Saarlouis mussten vor der Diskothek die aufgebrachten Personengruppen voneinander trennen. Zwei Hauptaggressoren wurde unter Androhung von Zwangsmaßnahmen und einer Ingewahrsamnahme Platzverweise erteilt, so dass sich die Situation beruhigte und die Personen die Örtlichkeit verließen. Bei der Schlägerei erlitt nach bisherigen Erkenntnissen ein 38-jähriger Türsteher des Clubs eine Schürfwunde im Stirnbereich und eine leichte Gehirnerschütterung. Seine Verletzung wurde durch hinzugezogene Sanitäter behandelt. Die Polizei Merzig sucht Zeugen der Schlägerei. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Tel.: 06861-7040

