Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Vermisstensache

Landkreis Merzig-Wadern (ots)

Abgängig aus der Pflegeeinrichtung Laurentiushöhe in Merzig-Schwemlingen ist der 42-jährige Tommi Gindorf. Herr Gindorf ist seit dem 21.09.2022 ohne Angaben von Gründen aus der Einrichtung verschwunden. Er hat zwei amputierte Unterschenkel und bewegt sich derzeit mit zwei Prothesen fort. Des Weiteren ist er auf Medikamente angewiesen. Herr Gindorf ist 190cm groß, von kräftiger Statur, hat kurze blonde Haare und ein europäisches Erscheinungsbild. Letztmalig wurde die Person am 21.09. gegen 14 Uhr im Raum Beckingen in einem PKW, Honda Logo gelb gesichtet. Hinweise bitte an Polizei Merzig unter 06861-7040.

