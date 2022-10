Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch bei einem Optiker

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Moers (ots)

Am Mittwoch gegen 04.50 Uhr brachen Unbekannte in ein Geschäft an der Klosterstraße in der Moerser Innenstadt ein.

Die Täter schlugen eine 2 x 2 Meter große Scheibe ein und gelangten so in das Brillengeschäft. Ersten Erkenntnissen zufolge, stahlen sie mehrere Brillengestelle. Was sie drüber hinaus noch entwendeten, steht zurzeit nicht fest. Polizisten fanden einen ca. 35 cm großen Stein im Inneren des Ladenlokals.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02841/171-0 mit der Polizeiwache Moers in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell