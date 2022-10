Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Kamp-Lintfort (ots)

Am Dienstag gegen 06.55 Uhr kam es im Ortsteil Rossenray zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 20 Jahre alter Radfahrer aus Rheinberg schwer und eine 59-jährige Autofahrerin leicht verletzte.

Die ebenfalls aus Rheinberg stammende Frau befuhr mit einem PKW die B 510 in Richtung Kamp-Lintfort.

In Höhe der Hornenheidchenstraße bemerkte die Autofahrerin einen Radfahrer, der aus der Straße bog und in Richtung Kamp-Lintfort fuhr. Dann querte der 20-Jährige unvermittelt die Fahrbahn der B 510 und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich der junge Mann schwer, so dass ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus fliegen musste, in dem er stationär verblieb. Lebensgefahr kann jedoch ausgeschlossen werden. Die Autofahrerin verletzte sich leicht.

Die B 510 war aufgrund der Versorgung der Verletzten sowie der Unfallaufnahme bis ca. 09.30 Uhr teilweise voll gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort, Telefon 02842 / 934-0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell