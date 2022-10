Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Raubüberfall in Hiesfeld

Dinslaken (ots)

Am Montagmorgen gegen 07:15 Uhr hob ein 50-jähriger Mann aus Dinslaken auf der Sterkrader Straße in Hiesfeld an einem Geldausgabeautomaten Bargeld ab. Anschließend begab er sich zu seinem Pkw. Hier bemerkte er einen schwarzen Pkw, vermutl. VW T-Roc, der mit zwei Personen besetzt war und unmittelbar hinter dem Pkw des 50-Jährigen stand. Aus dem schwarzen PKw stieg eine maskierte männliche Person aus und bedrohte den 50-Jährigen mit einer Schusswaffe. Der Täter forderte die Herausgabe von Autoschlüssel, Handy und Bargeld. Nachdem ihm die Gegenstände übergeben wurden, stieg der Täter in den PKW des Geschädigten ein und beide Fahrzeuge entfernten sich in Richtung Oberhausener Straße. Der 50-Jährige wurde nicht verletzt. Bei dem geraubten Pkw handelt es sich um einen roten Range Rover Evoque. Die Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers verliefen bisher erfolglos. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-6220 zu melden.

