Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen, Teningen - Sachbeschädigung an Köndringer Schule über das Wochenende

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen, Teningen - An der Schule am Hungerberg wurde durch bislang unbekannte Personen im Zeitraum von Samstag, 25.06.2022, 22 Uhr bis Sonntag, 26.06.2022, 13:30 Uhr eine Scheibe mittels Silikonharzputz beschmiert und damit so beschädigt, dass dadurch ein erheblicher Schaden entstand. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Emmendingen unter 07641 582-0 zu melden.

