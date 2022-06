POL-FR: Emmendingen: Körperverletzung in Bahnunterführung

Freiburg (ots) - Am Freitag, 24.06.2022, gegen 18:40 Uhr kam es zum Streit an einem Bankautomaten in der Bahnhofstraße, da eine hochschwangere Frau angeblich zu lange das Gerät benutzte. Aufgrund des Streits kam es zwischen der Schwangeren, ihrer Kontrahentin und den jeweiligen Begleitern mutmaßlich zu Körperverletzungen. Das Polizeirevier Emmendingen hat die ...

mehr