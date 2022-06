POL-FR: Lkr. Emmendingen, Emmendingen - Streit in Bank eskaliert

Freiburg (ots) - In der Nacht vom 25.06.2022 auf den 26.06.2022 wurden in Merzhausen in der "Alte Straße" sowie in der Hexentalstraße zwei Motorräder Typ Enduro vor den Anwesen der Geschädigten entwendet. Der Versuch, die Motorräder kurzzuschließen, misslang, weshalb ein Motorrad in der "Alte Straße" im ...

mehr