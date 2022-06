Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -- Merzhausen, Norsingen, Biengen -- Diebstahl von Krafträdern - Diebstahl aus Garage -- Zeugen gesucht !

In der Nacht vom 25.06.2022 auf den 26.06.2022 wurden in Merzhausen in der "Alte Straße" sowie in der Hexentalstraße zwei Motorräder Typ Enduro vor den Anwesen der Geschädigten entwendet.

Der Versuch, die Motorräder kurzzuschließen, misslang, weshalb ein Motorrad in der "Alte Straße" im sogenannten Ententeich versenkt und das andere Motorrad unweit des Tatorts in der Hexentalstraße zurückgelassen wurde.

Ebenfalls in derselben Nacht wurde ein dunkler Motorroller in der Straße "Im Ried" in Merzhausen entwendet. Aufgrund der zeitlichen Nähe scheint ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen.

Der entwendete Motorroller wurde in der Folge am Abend des 26.06.2022 gegen 19:18 Uhr als Fluchtmittel bei einem Diebstahl diverser Alkoholika in Ehrenkirchen-Norsingen genutzt. Der Roller war mit zwei Jugendlichen im Alter von 16-17 Jahren besetzt. Der Fahrer trug ein weißes Muskelshirt, eine schwarze Jeanshose sowie weiße Sneaker.

Der Sozius war mit einem grünen Kapuzenpullover, einer kurzen Jeanshose und weißen Badeschuhen bekleidet. Beide trugen statt vorgeschriebener Schutzhelme lediglich schwarze Sturmhauben.

Der Polizeiposten Ehrenkirchen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche die Personen bei einer der Taten beobachteten um telefonische Kontaktaufnahme unter 07633 806180.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (24h) unter 0761 8824421 entgegen.

