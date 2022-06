Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Sankt Georgen: Rollerfahrer durch Auffahrunfall verletzt

Freiburg - Sankt Georgen: Am Samstag, 25.06.2022 gegen 17:15 Uhr kam es auf der Besanconallee, Höhe der Freiburger Verkehrs AG zu einem Auffahrunfall. Eine in Richtung B31a fahrende 35-jährige Autofahrerin fuhr auf einen vor ihr fahrenden Rollerfahrer, welcher verkehrsbedingt bremste, auf. Hierbei wurde der 70-jährige Lenker des Motorrollers verletzt und musste vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Da sich gegen die Autofahrerin Verdachtsmomente des vorherigen Alkoholkonsums ergaben, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

