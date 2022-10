Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dinslaken (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich um 22:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Dinslaken an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße / Schloßstraße. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinslaken beabsichtigte von der Hans-Böckler-Straße nach links auf die Schloßstraße abzubiegen. Dazu ließ er zunächst den Gegenverkehr passieren und fuhr dann an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 23-jährigen Kradfahrer aus Duisburg, der die Hans-Böckler-Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung B 8 befuhr. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde nach notärztlicher Versorgung einem Dinslakener Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle bis 01:00 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf 18.000,-EUR geschätzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

