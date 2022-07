POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw

Wittlich (ots) - Am 14.07.2022 ereignete sich gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des JYSK-Möbelgeschäfts in der Friedrichstraße in Wittlich ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter BMW an der linken hinteren Fahrzeugseite, vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverusacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Hinweise hierzu werden von der Polizei Wittlich erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich ...

