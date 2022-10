Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw-Fahrerin übersieht Fußgänger - Fußgänger schwer verletzt

Freiburg (ots)

Während der Einfahrt in den Kreisverkehr Lörracher Straße / Brombacher Straße übersah eine 71-jährige Pkw-Fahrerin am Dienstag, 25.10.2022, kurz vor 11.00 Uhr, einen auf der Fußgängerfurt befindlichen 32-jährigen Fußgänger. Durch die Kollision wurde der 32-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell