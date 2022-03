Ulm (ots) - Zwischen 26.02.2022 und Freitag, 20.30 Uhr, drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Ringental ein. Im Inneren wühlten sie in Schränken und suchten in Räumen nach Brauchbarem. Sie fanden Schmuck und machten diesen zu ihrer Beute. Danach flüchteten sie. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die ...

