Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eingangsbereich beim Amtsgericht Freiburg in Brand gesetzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 26.10.2022, gegen 11.40 Uhr wurde von einer zwischenzeitlich ermittelten, weiblichen Person im Eingangs- und Pfortenbereich des Amtsgerichts Freiburg Benzin ausgeschüttet und dieses entzündet. Durch die starke Rauchentwicklung wurde eine Mitarbeiterin verletzt und mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine benachbarte Klinik eingeliefert. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein größerer Schaden verhindert werden. Der derzeitige Sachschaden am Gebäude kann noch nicht beziffert werden, beläuft sich jedoch auf Ruß- und Rauchschäden. Der Sitzungsbetrieb des Amtsgerichtes wurde unterbrochen. Das Gebäude wurde teilweise geräumt. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell