Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verdacht Schwerer Raub - Tatverdächtiger in Haft - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 23.10.2022, gegen 00.45 Uhr, soll ein 43-jähriger Mann auf dem Bahnsteig der Bahnhaltestelle Schopfheim-Fahrnau eine 18-jährigen Frau bedrängt und deren Mobiltelefon entwendet haben. Er soll sie danach körperlich angegangen und aufgefordert haben mitzukommen. Durch Hilferufe konnte die 18-Jährige auf sich aufmerksam machen und eine Gruppe junger Männer eilten ihr zur Hilfe. Der 43-jährige Tatverdächtige ging zunächst flüchtig, konnte aber im Verlauf der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Das zuvor entwendete Mobiltelefon konnte aufgefunden und beschlagnahmt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde gegen den 43-jährigen tunesischen Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Waldshut-Tiengen Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt. Der Tatverdächtige soll am Bahnhof Schopfheim zugestiegen sein. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht weitere Zeugen, welchen der Tatverdächtige bereits schon dort oder auch im Zug aufgefallen ist. Er ist 1,72 Meter groß, hat eine schlanke Statur und eine Glatze. Er könnte eine schwarze Jacke getragen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Lörrach unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

