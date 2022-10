Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vorfahrtsverletzung - Fahrradfahrer leicht verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstag, 25.10.2022, gegen 09.45 Uhr, die Hohe-Flum-Straße und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Wiechser Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 71-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher von dem Pkw seitlich erfasst wurde und zu Boden stürzte. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 3.500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

