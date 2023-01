Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung einer Fahrradfahrerin

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 27.01.2023 gegen 08:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in der Kanalstraße, Ecke Dresdener Straße in Bad Dürkheim. Die 16-jährige Fahrradfahrerin aus Bad Dürkheim befuhr mit ihrem Rad die Kanalstraße in Fahrtrichtung B37 in Bad Dürkheim. Sie fuhr auf dem dafür vorgesehenen Radweg. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen PKW stand an der Einmündung Kanalstraße/Dresdener Straße und wollte nach rechts in die Kanalstraße einbiegen. Die Fahrradfahrerin hielt zunächst auf dem Radweg an, da sie dem Fahrer des PKW Vorfahrt gewähren wollte. Da dieser allerdings nicht losfuhr, wollte die 16-jährige den Einmündungsbereich sodann passieren. Als sie sich mit ihrem Fahrrad in Höhe der Motorhaube des PKW befand, sei der PKW losgefahren und touchierte die Fahrradfahrerin am linken Oberschenkel. Die Fahrradfahrerin stürzte zwar nicht, musste sich allerdings mit ihren Händen auf der Motorhaube des PKW abstützen um einen Sturz zu verhindern.

Der PKW Fahrer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Die 16-jährige Fahrradfahrerin erlitt Schmerzen am linken Oberschenkel. Zudem wurde ihr Fahrrad leicht beschädigt.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet den Fahrer des weißen PKW sich auf der Polizeidienststelle zu melden. Zudem werden Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, gebeten sich bei Polizei Bad Dürkheim zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell