Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.01.2023 wurden zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle wurde in Bad Dürkheim in der Sonnenwendstraße gemessen. Bei schwachem Verkehrsaufkommen, kam es zu einem Geschwindigkeitsverstoß. Dieser wurde bei erlaubten 30 km/h mit 49 km/h gemessen. Die nächste Kontrolle wurde in Herxheim am Berg, in der Weinstraße durchgeführt. Hierbei wurde der Verkehr aus Richtung Dackenheim gemessen. Bei schwachem Verkehrsaufkommen wurden 6 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 50 km/h gemessen. Die Kontrollstelle wurde von den Anwohnern wahrgenommen und ausdrücklich positiv gesehen und begrüßt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell