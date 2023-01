POL-PDNW: Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls - Sonderkontrollen der Kripo Neustadt/Wstr.

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 26.01.2023 gegen 15:30 Uhr wurde in einem Restaurant in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim das Handy der Restaurantinhaberin entwendet. Diese hatte ihr Handy auf einem Tisch abgelegt. Der bislang unbekannte Täter betrat das Restaurant, nahm das Handy an sich und verließ schnell die Örtlichkeit. Zeugen konnten beobachten, wie er sich mit einer weiblichen Person in Richtung Bahnhof ...

