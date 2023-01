Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Täter versuchten in zwei Musterhäuser einzudringen - Zeugen gesucht

Rhede (ots)

Zwischen dem 20. Und 25. Januar versuchten bislang unbekannte Täter in der Händelstraße in zwei Häuser einzubrechen. Dabei beschädigten sie mehrere Türen, wobei sie jedoch nicht in die Häuser gelangten. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell