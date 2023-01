Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Wer kennt den Täter?

Meppen (ots)

Am 4. September 2022, gegen 15.10 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter mit einer zuvor in Meppen entwendeten EC-Karte am Geldautomaten der Sparkasse Emsland in Meppen, Zum Stadtgraben 1, 400,- Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben. Der Täter wurde bei der Geldabhebung videografiert (siehe Bilder). Wer Hinweise auf die Identität des Täters geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

