Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 79-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Gestern gegen 17.55 Uhr fuhr die 79-jährige Fahrerin eines 2er BMW auf der Meppener Straße aus Richtung Meppen in Richtung Lingen. Zur selben Zeit befuhr der 18-jährige Fahrer einer Zugmaschine mit Anhänger die Biener Straße aus Holthausen in Richtung Lingen und bog im Einmündungsbereich nach links auf die Meppener Straße in Richtung Meppen ab. Dies übersah die 79-Jährige und fuhr auf das Ende des mit Stroh beladenen Anhängers auf. Bei dem Unfall wurde die 79-Jährige schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der 18-Jährige blieb unverletzt.

