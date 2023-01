Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: handfester Streit zwischen zwei Fahrzeugführer - Zeuge gesucht

Freiburg (ots)

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer soll am Sonntag, 01.01.2023, kurz vor 20.00 Uhr, auf der Fahrt vom Zoll nach Waldshut von einem Fahrer eines Lieferdienstes bedrängt worden sein. An der Ampelanlage der Bundesstraße 34 / Bundesstraße 500 musste der 24-Jährige an der dortigen Lichtzeichenanlage anhalten. Der Fahrer des Lieferdienstes soll dann ausgestiegen sein und den 24-Jährigen aus dessen Auto gezogen und ins Gesicht geschlagen und getreten haben. Der Fahrer des Lieferdienstes konnte mittlerweile ermittelt werden. Ein Fahrer eines VW Busses, welcher wohl aus Dogern kam, soll den Vorfall an der Lichtzeichenanlage beobachtet haben. Der Fahrer möge sich bitte mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8316-531, in Verbindung setzen.

