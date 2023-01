POL-FR: Bad Säckingen: versuchter Wohnungseinbruch in der Neßlerstraße

Freiburg (ots) - In der Silvesternacht gegen 01:45 Uhr geriet in der Schillerstraße in Emmendingen durch unbekannten Verursacher eine Mülltonne in Brand. Die Mülltonne befand sich in einem umzäunten Bereich, angrenzend zur dortigen Garage. In der Papiermülltonne konnten Reste vom Silvester-Feuerwerk festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 ...

