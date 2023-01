POL-FR: Laufenburg: Pkw mutwillig beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Unbekannte Täter haben vermutlich im Zeitraum 01.01.2023, 20 Uhr, bis 02.01.2023, 7 Uhr, versucht, gewaltsam in einen Laden in der Straße "Marktplatz" (Hausnummer 14) in Emmendingen einzudringen. Am Türrahmen und an der Glasscheibe entstand Sachschaden, der sich ersten Schätzungen zufolge im niedrigen vierstelligen Bereich bewegt. Die Polizei hat ...

