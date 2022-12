POL-HAM: Transporter von Garageneinfahrt gestohlen

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag, 3. Dezember, gegen 17.50 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus auf der Funkelandstraße eingebrochen. Nachdem sie ein Fenster beschädigten und so in das Wohnhaus gelangten, durchwühlten sie Schubladen und Schränke in mehreren Räumen. Anschließend flüchteten sie, nach jetzigem Kenntnisstand nahmen sie Schmuck als ...

