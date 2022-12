POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Schmuck als Diebesgut

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte Einbrecher versuchten sich am Freitag, 2. Dezember, zwischen 9 Uhr und 10.45 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Arnsteinstraße zu verschaffen. Durch das Beschädigen des Türschlosses versuchten sie in eine Wohnung zu gelangen. Nachdem sie durch einen Zeugen gestört wurden flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der ...

