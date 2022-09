Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Unternehmensbüro

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Mercedesstraße in Sindelfingen zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Eingangstüre eines dort ansässigen Unternehmens gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen. Im weiteren Verlauf wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Die Art und der Wert des Diebesguts sind derzeit noch nicht bekannt. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

