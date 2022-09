Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Mülleimerbrand in der Stumpengasse

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gerieten gegen 17:00 Uhr in der Stumpengasse in Sindelfingen zwei Mülleimer in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte daraufhin mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften aus. Möglicherweise war eine weggeworfene Zigarettenkippe ursächlich für den Brand. Die Feuerwehr löschte umgehend den Brand, dennoch wurden die beiden Mülleimer vollständig zerstört. Auch eine angrenzende Hausfassade wurde durch das Feuer geringfügig in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

