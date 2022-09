Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter verliert Ladung - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag gegen 13:35 Uhr auf der Bundesstraße 464 offensichtlich einen Pflasterstein verlor, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, nach möglichen Zeugen und weiteren Geschädigten. Der rund zehn Zentimeter dicke Pflasterstein lag zirka 300 Meter nach der Tierheimkreuzung im einspurigen Bereich auf der Fahrbahn in Richtung Holzgerlingen. Insgesamt drei Fahrzeuglenker erkannten den Gegenstand auf der Fahrbahn zu spät und überfuhren diesen. An zwei Fahrzeugen platzen jeweils die rechten Vorder- und Hinterreifen. Am dritten Fahrzeug platze ebenfalls der rechte Vorderreifen. Alls drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von rund 1.400 Euro.

