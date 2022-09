Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 16-Jähriger stürzt ins Gleisbett

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 22:30 Uhr musste der Bahnverkehr am Bahnhof Ludwigsburg zeitweise gesperrt werden, nachdem ein 16-Jähriger ins Gleisbett gestürzt war. Der junge Mann machte einen sichtlich desorientierten und verwirrten Eindruck. Passanten halfen ihm vor dem Eintreffen der Rettungskräfte zurück auf den Bahnsteig. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 16-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

