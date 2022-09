Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 18-Jährige kommt von der Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärte Ursache kam eine 18 Jahre alte Alfa Romeo-Fahrerin am Donnerstag in Böblingen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Die 18-Jährige war gegen 14:05 Uhr auf der Bundesstraße 464 in Richtung Holzgerlingen auf dem rechten der beiden Fahrstreifen unterwegs, als sie kurz vor der Ausfahrt Böblingen-Süd nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Alfa Romeo entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

