POL-LB: BAB 8/Leonberg: Verkehrsunfall mit rund 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Aus bislang ungeklärte Ursache kam eine 18 Jahre alte Alfa Romeo-Fahrerin am Donnerstag in Böblingen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Die 18-Jährige war gegen 14:05 Uhr auf der Bundesstraße 464 in Richtung Holzgerlingen auf dem rechten der beiden Fahrstreifen unterwegs, als sie kurz vor der Ausfahrt Böblingen-Süd nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die junge Frau wurde bei ...

mehr