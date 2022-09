POL-LB: Hemmingen: Angebliche Bankmitarbeiter erbeuten mehrere tausend Euro

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr einen in der Böblinger Straße in Aidlingen geparkten BMW. Der BMW war zum Unfallzeitpunkt auf einem Kundenparkplatz eines Discounters geparkt. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

