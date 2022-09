Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Roller gestohlen und beschädigt zurückgelassen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 09.30 Uhr, alarmierte eine Zeugin die Polizei, da seit dem Vortag im Schöneberger Weg in Sindelfingen ein Roller mit laufendem Motor stand. Wie die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben, war der Roller, vermutlich in den Tagen davor von einem unbekannten Täter in der Breslauer Straße etwa 500 Meter vom Auffindeort entfernt, gestohlen worden. Der bereits ältere graue Roller der Marke Standart Motor, Typ Scooter Rex, der mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet ist, wies zahlreiche Beschädigungen auf. Auch das Zündschloss war durch den Täter ausgebaut worden. Das Fahrzeug wurde dem Besitzer wieder übergeben. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

