POL-FR: Riegel: Brand in Müllcontainer auf dem Friedhof

Freiburg (ots) - Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald 79856 Hinterzarten In der Nacht vom 29.12 auf den 30.12.2022 kam es zu einem Einbruch in ein Hotel in Hinterzarten. Die Täterschaft verschaffte sich unbefugt Zutritt in das Hotel und richtete dort größeren Sachschaden an Türen und Einrichtungsgegenständen an. Anschließend erbeutete die Täterschaft einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag aus dem Rezeptionsbereich des Hotels. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die ...

