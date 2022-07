Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zwei Verletzte nach Kradunfall

Schwerin (ots)

Bei einem Unfall sind am Freitagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 18-jährige Bikerin verlor auf der Umgehungsstraße in Schwerin die Kontrolle über ihr Zweirad. Bei dem folgenden Sturz prallte das Motorrad gegen eine Laterne, die Fahrerin verletzte sich und wurde zur medizinischen Behandlung mit dem RTW in ein Krankenhaus gefahren. Ihr 23-jähriger Sozius erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, musste vor Ort aber nicht behandelt werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 20:00 Uhr auf der Umgehungsstraße an der Anschlussstelle Schwerin Wüstmark. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

