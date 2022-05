Lüdenscheid (ots) - Drei bewaffnete Täter haben am Dienstagabend versucht, einen Discounter an der Volmestraße zu überfallen. Heute Morgen, kurz vor 5 Uhr, haben drei Täter eine Bäckerei an der Parkstraße überfallen. In beiden Fällen trug einer der Täter eine Schusswaffe. Am Dienstag, kurz vor 21 Uhr, hielten sich noch genau drei Kunden in dem Laden auf - die späteren Täter. Auf den Hinweis einer ...

