POL-MK: Vermisster hat sich gemeldet

Menden (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Kiosk an der Hauptstraße eingebrochen. Sie stahlen diverse Alkoholika und Zigaretten. Eine Schülerin erwischte am Mittwoch einen mutmaßlichen Fahrraddieb am Hönne-Gymnasium. Die Zeugin kam kurz nach 11 Uhr zu dem Fahrradständer der Schule, wo ein Unbekannter mit einer Zange in der Hand hinter den Rädern hockte. Als sie ihn ansprach, behauptete er, er ...

