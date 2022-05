Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfälle mit Radfahrenden

Neuerburg und Bitburg (ots)

Am Samstag, 14.05.2022, gegen 12:30 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Fahrrad den Radweg neben der L4 zwischen Neuerburg und Sinspelt. In einer Linkskurve in Höhe der Ortslage Daudistel stürzte die Frau aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ohne Fremdeinwirkung. Durch den Sturz erlitt sie eine Handgelenksfraktur und musste medizinisch versorgt werden.

Um 17:09 Uhr kommt auf der L32 Höhe Königswäldchen eine 62-jährige Frau ebenfalls mit ihrem Fahrrad zu Sturz. Auch sie stürzte alleinbeteiligt. Bei dem Sturz erlitt sie derart starke Verletzungen an der Schulter sowie am Bein, dass sie im Anschluss im Krankenhaus operiert werden musste.

Die Polizei Bitburg appelliert in diesem Zusammenhang an die Fahrradfahrenden durch eine angemessene Verkehrsteilnahme Gefahren für sich und andere zu reduzieren. Dies beinhaltet eine den persönlichen Fähigkeiten angepasste Geschwindigkeits- und Streckenwahl, ein ordnungsgemäß und verkehrstauglich ausgerüstetes Fahrrad sowie eine entsprechende Schutzausrüstung in Form von Helmen und Kleidung in auffallenden Farben.

