Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Betrug ( kal )

Einbeck (ots)

Ein 55-jähriger Mitbürger aus Einbeck erhielt eine Zahlungsaufforderung in Höhe von 90,80 Euro von einem ihm unbekannten Internetshop. Angeblich habe er eine Bestellung in dieser Höhe getätigt, was jedoch nicht der Wahrheit entsprach. Aus diesem Grund und weil an dieser Stelle dann ein gesundes Misstrauen angebracht ist, wurde der geforderte Betrag auch nicht überwiesen. Um solchem rechtswidrigem Handeln jedoch Einhalt zu gebieten, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

