Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, Bahnhofstraße

Freitag, 22.04.2022, 07:15 Uhr

USLAR (schu) - Eine 31-jährige Autofahrerin aus Uslar befuhr mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in südliche Richtung. In Höhe der Einmündung zur Albert-Schweitzer-Straße reduzierte die Autofahrerin ihre Geschwindigkeit. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer aus Härtlingen, welcher hinter ihr die Bahnhofstraße in gleicher Richtung befuhr, bemerkte dieses zu spät und fuhr in der Folge auf.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.300,- EUR. Beide Fahrzeuge waren anschließend noch fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt.

