POL-EL: Meppen - Fanbrief SV Meppen gegen den VFB Oldenburg

Papenburg (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Seniorenwohnheimes an der "Friederikenstraße" einen dort abgestellten blauen Ford Focus im Bereich der Beifahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss ...

