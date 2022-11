POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw in Elsfleth ohne Versicherung +++ Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 10. November 2022, gegen 1:50 Uhr, wurde durch aufmerksame Nachbarn ein ausgelöster Rauchmelder in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham gemeldet. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnten die eingesetzten Polizeibeamten eine Rauchentwicklung aus der betreffenden Wohnung ...

mehr