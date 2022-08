Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, 13 Mülltonnen abgebrannt

Emsdetten (ots)

Am Dienstag (16.08.2022) gegen 12.35 Uhr sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand gerufen worden. An einem Mehrfamilienhaus an der Erlenstraße brannten 13 Mülltonnen. Diese standen auf einem Abstellplatz an einer zum Wohngebäude zugehörigen Garage. Zunächst bekämpften Anwohner das Feuer mit Feuerlöschern. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die Garage verhindern. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02572/9306-4415 bei der Polizei in Emsdetten zu melden.

